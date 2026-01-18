ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼?
'ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਵ 2' ਫਿਲਮ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਸੁਪਨੇ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 18, 2026 at 10:57 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੇਵ 2' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣਾ 'ਸੁਪਨੇ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ, ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ, ਨੀਤ ਮਾਹਲ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ, ਦੀਪ ਮੰਦੀਪ ਅਤੇ ਅਜੇ ਚਾਹਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸੱਬਾ ਮਰਾੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਲਾਡੀ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗਾਣੇ ਦੇ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਰਿਚੀ ਮਾਰਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ। 13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
