ਫਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਗਾਣਾ 'ਮੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ' ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 4, 2026 at 1:30 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ 2' ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗਾਣਾ 'ਮੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗ਼ੀਤ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਨੂੰ ਉਮਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਜੋਤੀ ਨੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਦ ਜੂਨੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਬਦਾਂ ਅਧੀਨ ਬੁਣੇ ਗਏ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਣੇ ਦਾ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਸੋਢੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਜੋੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
13 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਗੀਤਕਾਰ ਕਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਲਮਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਰਿਓਗ੍ਰਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਚੀ ਬਰਟਨ ਵੱਲੋ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਮੇਰੀਆਂ ਇਬਾਦਤਾਂ' ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਦੋ ਚਰਚਿਤ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੁਪਨੇ' ਅਤੇ 'ਬਦਮਾਸ਼' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
