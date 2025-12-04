ETV Bharat / entertainment

ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਸੁਮੇਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

'ਲੋਨ ਟ੍ਰੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਨਾਵਲਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੱਗਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਰੰਗ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

TARNVIR SINGH JAGPAL
TARNVIR SINGH JAGPAL (Special Arrangements)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਰੇਤਲੇ ਟਿਬਿਆ ਤੱਕ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਲੰਬਾਂ ਪੈਂਡਾ ਤਹਿ ਕਰ ਲੈਣ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜਿਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

TARNVIR SINGH JAGPAL
TARNVIR SINGH JAGPAL (Special Arrangements)

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫ਼ਿਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।

TARNVIR SINGH JAGPAL
TARNVIR SINGH JAGPAL (Special Arrangements)

ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਦੇਬੀ ਮਖਸੂਸਪੁਰੀ ਆਦਿ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਚਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗ਼ੀਤ ਪੱਖ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

