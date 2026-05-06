ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

FILM MERI GIRLFRIEND DA VIYAAH
ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਰੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 6, 2026 at 3:50 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੇਰੀ ਗਰਲ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਵਿਆਹ' ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇ ਵਰਲਡ' ਅਤੇ 'ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰਸ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਆਰ, ਹਾਸੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਕਡ੍ਰਾਪ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮਨੋਰੰਜਨ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਮੇਲਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨਏਜਰ ਜਜਬਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਦਿਲਚਸਪ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਜੇ ਟੰਡਨ, ਗੋਪੀ ਭੱਲਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਮੱਲੀ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਕੈਰਵ ਕੰਗ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟੀਏ' ਅਤੇ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਣੂ ਡਾਕਾ 'ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੀਆਂ।

