ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਦਿਲ

ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ'
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 16, 2025 at 3:13 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਮੂਵੀਟਨਲ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸਟਾਰਰ 'ਪੁਆੜਾ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਟਿਪੀਕਲ ਡਰਾਮਾ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦਬੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੂਪ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' (Special Arrangement)
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' (Special Arrangement)

ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ, ਪੰਕਜ ਗੁਪਤਾ, ਸੂਰਿਆ ਗੁਪਤਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਰਹਰ, ਸੰਦੀਪ ਵਾਸਵਾਨੀ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਗਰਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਹਿ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੋਨਲ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਸਟੋਰੀ ਅਤੇ ਸਕਰੀਨ ਪਲੇਅ ਲੇਖ਼ਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਚਾਹਲ, ਅਨਿਲ ਰੋਧਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਲਖਬੀਰ ਲਹਿਰੀ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' (Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਹਾਊਸਫੁੱਲ 5', 'ਬਾਗੀ 4' ਅਤੇ 'ਦੀਵਾਨੀਅਤ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਮ ਬਾਜਵਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਏ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ 'ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸ਼ੂਟ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਵੀ ਪਤਨੀ ਮਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਪ-ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀਆਂ।

