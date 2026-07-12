ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
'ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ
Published : July 12, 2026 at 11:02 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ-ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਜੋ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟ੍ਰੈਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਗਾਇਆ ਗਾਣਾ
ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਕਰਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਮਬਧਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਐਵੀ ਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਮਕਬੂਲ ਰਹੇ ਗਾਣਿਆ ਦੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 07 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਓਮਜੀ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੇ.ਐਨ.ਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ-ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿਚ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਬੀ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਕਰਨ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਪਰਾ, ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਹਸ਼ਨੀਨ ਚੌਹਾਨ, ਜਗਮੀਤ ਕੌਰ, ਤਨੂ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਬਣੀ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਭਾਗ ਵਜੋਂ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਪੰਜਾਬੀ-ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਫਲ ਵੈੱਬ-ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹਰੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
15 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ
ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ 15 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ 31 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਤੀਹ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ।
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