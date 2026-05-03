ETV Bharat / entertainment

ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

Film Tera Ditta Karz Daateya
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ' (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 3, 2026 at 3:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਲਾਈਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਫ਼ਸਟ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਕੇਬਲਵਨ ਅਤੇ ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ.ਐਸ ਛਾਬੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਓਟੀਟੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Film Tera Ditta Karz Daateya
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ' (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪਰਿਵਾਰਿਕ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕਰੀਨ ਪਲੇ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਥੀਮ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ, ਕੀਰਤ ਕੌਰ, ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ, ਹਰਜੀ ਜਲੋਟਾ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਸਗੁਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਹਿਨ ਵਾਨੀ ਵਾਤਿਸ਼, ਬਲਜੀਤ ਜ਼ਕਮੀ, ਨਿਰਭੈ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੋਤੀ, ਦਿਲਨੂਰ, ਅਭਿਨਵ, ਸਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਹਰਨਿਧ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਪੁਰਬਾ, ਜੈਸਮੀਨ ਮੀਨੂ, ਸੰਤੋਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਛਾਬੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਨਿਧੀ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਬੇਹੱਦ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਾਏ ਨੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਰਾ ਯਾਰ ਬਣਾਇਆ' ਦਾ ਬਹੁ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DARSHAN AULAKH UPCOMING FILM
FILM TERA DITTA KARZ DAATEYA
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆ
ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ
DARSHAN AULAKH

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.