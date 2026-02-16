ETV Bharat / entertainment

ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ', ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : February 16, 2026 at 5:23 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ' ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੈਰੀ ਸੋਮਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਫਿਲਮ ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਬਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ' ਦੇ ਵੀ ਲੇਖ਼ਣ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

