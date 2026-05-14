ਸੈੱਟ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੁੰਦਕ', ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਸੈੱਟ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੁੰਦਕ', ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੁੰਦਕ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 14, 2026 at 12:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਖੁੰਦਕ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
'ਭੰਗੂ ਫਿਲਮਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਲਵਈ ਹਿੱਸੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਕਾਕਾ), ਮਿੰਕ ਸੰਧੂ, ਜਗਤਾਰ ਐਸ ਭੰਗੂ, ਅਸ਼ੋਕ ਸ਼ਾਨ, ਜਸਦੇਵ ਮਾਨ, ਗੁਰਜੰਟ ਜਥਾਣਾ ਅਤੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ' ਅਤੇ 'ਲਵ ਵਿਦਾਉਟ ਬਾਰਡਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟੀ 15 ਮੁਰਬਿਆ ਵਾਲੀ', 'ਹਸਰਤ', 'ਹਵੇਲੀ ਇਨ ਟ੍ਰਬਲ', 'ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਡ ਗੁੰਡੇ' ਅਤੇ 'ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
