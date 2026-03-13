ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ ਬੈਡ ਬੱਲੀਏ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 13, 2026 at 11:09 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੱਟ ਬੈਡ ਬੱਲੀਏ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਪਿਏਟਰ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿਏਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ-ਥ੍ਰਿਲਰ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਠੇਠ ਪੇਂਡੂ ਮਾਹੌਲ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਸਵੈਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਗੀਤ-ਸੰਗ਼ੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰੀ ਪੱਖ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲੋਂ', 'ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ', 'ਬਲੀਪੁਰ', 'ਬੇਬੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਲਾਡਲਾ' ਅਤੇ 'ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਰਮਾਣ ਹਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਵਖਰੇਪਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦਾ ਅਜੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
