ETV Bharat / entertainment

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਲੀਡ ਰੋਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

BINAY JAURA
BINAY JAURA (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 1, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ' ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਸੀ ਬਾਈਟਸ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦਿ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾਦਿਲੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਪੁਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

BINAY JAURA Upcoming Film
BINAY JAURA Upcoming Film (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਓਟੀਟੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਬੈਕਅੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ ਦੀ ਡੈਬਿਊ ਸਿਨੇਮਾ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ।

BINAY JAURA Upcoming Film
BINAY JAURA Upcoming Film (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਤਿ ਮਕਬੂਲ ਸੀਰੀਅਲ 'ਵੰਗਾਂ' 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਯਾਰ ਚੱਲੇ ਬਾਹਰ' ਸੀਜ਼ਨ 1 ਅਤੇ 2 ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

BINAY JAURA UPCOMING FILM
MOVIE CHARDIKALA
ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ
BINAY JAURA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.