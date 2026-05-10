14 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼

ਨਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੀਰੀਜ 'ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Published : May 10, 2026 at 5:36 PM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਨਵੇਂ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਜਸਰਾਜ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ' ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਮੈਡ ਆਰਟਸ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡੀਓ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ' ਇੱਕ ਵਿਅੰਗ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਲਚਸਪ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੁਰੀਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਂਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Comedy Series Time Waste
ਨਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੀਰੀਜ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਸਰਾਜ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੀਲੀ, ਯੋਗੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਨਿਮਰਤ ਸਿੱਧੂ, ਮੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਰ ਜੇ ਗਗਨ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਣਵ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਰਾਘਵ ਭਨੋਟ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਨੀਲਮ ਚੌਹਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਪੰਨੂ ,ਕਮਲ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਜਗਦੇਵ ਭੂੰਦਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਾਵਰ ਕੱਟ' ਦਾ ਜਸਰਾਜ ਭੱਟੀ ਬਤੌਰ ਲੀਡ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਸਕੂਲ ਮੈਡ ਆਰਟਸ' ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

