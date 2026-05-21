ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ 'Melody' ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦਾ 'Melody' ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 21, 2026 at 10:42 AM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਨੀ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'Melody' ਚਾਕਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਗਿਫ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਰਾਮ ਚਰਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਪਾਸਨਾ, ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ, ਸਾਈ ਤੇਜਾ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ। ਭੂਮੀ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ," ਇਸੇ ਲਈ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹਾਂ।" ਅਲੀ ਗੋਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ,"ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ।"

ਜਾਰਜੀਆ ਵੱਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫ਼ਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ 'Melody' ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'Melody' ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਾਰਜੀਆ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਰਜੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਲਫ਼ੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ,"ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ।"

