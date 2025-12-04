ETV Bharat / entertainment

ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'Saiyaara' ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ

2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

AHAAN PANDAY AND ANEET PADDA
2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (Instagram)
December 4, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: 'ਸੈਯਾਰਾ' ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ IMDb ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦੋ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

IMDb ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "Saiyara" ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਟਾਪ 'ਤੇ ਹਨ। IMDb ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਸਟਾਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ, ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੋਹਿਤ ਸੂਰੀ, ਜਿਸਨੇ "Saiyara" ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਟਾਪ 'ਤੇ ਰਹੇ।

ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਉਹ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ।"

ਅਦਾਕਾਰ ਅਹਾਨ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿਤਿਆ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਅਕਸ਼ੈ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 'ਸੈਯਾਰਾ' ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।"

ਅਨਿਤ ਪੱਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"'ਸੈਯਾਰਾ' ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 'ਸੈਯਾਰਾ' ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। IMDb ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੈਂ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।"

ਆਮਿਰ ਖਾਨ 2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਹਾਨ ਅਤੇ ਅਨਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ (ਦ ਰਾਇਲ ਐਂਡ ਹੋਮਬਾਉਂਡ) ਚੌਥੇ, ਲਕਸ਼ੈ (ਬੈੱਡ ਆਫ਼ ਬਾਲੀਵੁੱਡ) ਪੰਜਵੇਂ ਅਤੇ ਰਸ਼ਮੀਕਾ (ਚਾਵਾ, ਸਿਕੰਦਰ, ਕੁਬੇਰ, ਥਾਮਾ, ਦਿ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ) ਛੇਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਲਿਆਣੀ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਨ ਸੱਤਵੇਂ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਡਿਮਰੀ ਅੱਠਵੇਂ, ਰੁਕਮਣੀ ਵਸੰਤ ਨੌਵੇਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈਟੀ ਦਸਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ।

