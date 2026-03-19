'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' 'ਚ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਟੀਜ਼ਰ
'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 19, 2026 at 3:03 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 'ਚ ਆਈ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ' ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸੀਕਵਲ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭਾਗ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸੀਕਵਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਾਸੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਟੀਜ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਕਵਲ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਫੈਕਟਸ ਜਰੀਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਿਆ ਕਰਦਿਆ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੰਤਕਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਹਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ, ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੀਆਂ। 'ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4' ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਲਈ ਰਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵ: ਭੱਲਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਆਈਕਨ ਰਹੇ, ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੁਟਕਲੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ਼ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਵ: ਭੱਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਸਵ: ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੁਖਰਾਜ ਭੱਲਾ, ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਿੰਦਾ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਭਾਨਾ ਐਲ.ਏ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਵੀਤਾਜ ਬਰਾੜ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਜੱਸੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
