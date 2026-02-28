ETV Bharat / entertainment

ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ "ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ 2", ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ 2" ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

Published : February 28, 2026 at 1:51 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ 2" ਆਖਰਕਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। 2023 ਦੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ" ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਠੀਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਲਮ 'ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਲਮ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕੁਝ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਓਪਨਿੰਗ ਉਮੀਦਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 'ਦਿ ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ 2' ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ।

ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 7.32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸੀ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ 15.82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ 7.30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 17.51 ​​ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਕੂਪੈਂਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ।

ਕੇਰਲਾ ਸਟੋਰੀ (2023) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਫਰਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ 8.03 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 28.48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀਕਵਲ 5 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ 3.5 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੋਕ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਪੁਲ ਅਮਰਤਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, "ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ, ਨਾ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।"

ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ" ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੀਕਵਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਪੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਥੀਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਕੇਰਲਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਰਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

