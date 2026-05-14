ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਬਲੱਡੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ', ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਅਦਾਕਾਰ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀਅਨ

ਹਾਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਲੱਡੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

FILM BLOODY NAVIGATION
ਫਿਲਮ ਬਲੱਡੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 14, 2026 at 12:34 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਤੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮੀ ਆਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਾਰਰ ਥ੍ਰਿਲਰ ਲਘੂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਲੱਡੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ' ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

'ਜੇ ਐਸ ਆਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਲਹਦਾ ਕਰ ਗੁਜਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਵਿੱਚ 'ਵੀ.ਸੀ.ਆਰ' ਅਤੇ 'ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਦ ਚਾਚਾ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅਪਣੀਆਂ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੁਝ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਾਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

