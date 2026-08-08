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Punjabi Films Collection: ਇੱਕੋਂ ਦਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ

ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ
ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ (Pic Credit: Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 3:55 PM IST

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The Great Punjab Robbery: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ' ਅਤੇ 'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ', ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਓਪਨਿੰਗ ਪੜ੍ਹਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜਦੀ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਬੰਧਤ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵੱਲ ਆਓ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ:

ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਰੋਬਰੀ

'ਸੌਰਭ ਵਰਮਾ ਪਿਕਚਰਸ' ਅਤੇ 'ਸਾਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜੋ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ 'ਮੇਹਰ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ-ਟੂ-ਬੈਕ ਦੂਜੀ ਅਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਿਕਟ ਖਿੜਕੀ ਨਤੀਜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿਜ਼ 10 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ 08 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ

'ਯਾਰ ਜਿਗਰੀ ਕਸੂਤੀ ਡਿਗਰੀ' ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ 'ਓਮਜੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਅਤੇ 'ਕੇਐਨਸੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਅਤੇ 'ਟ੍ਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ' ਵੱਲੋਂ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਦੋਸਤੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਭੁੱਲ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨ ਰੈਬੀ ਟਿਵਾਣਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਬਾਕਸ-ਆਫਿਸ ਨਤੀਜਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ 69 ਲੱਖ ਅਤੇ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ 77 ਲੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 04 ਤੋਂ 05 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੈਮੀ ਬਜਟ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

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