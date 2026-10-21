ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ਲ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ-ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:05 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਸ਼ੋਅ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਸਮੇਤ ਸਿਤਾਰ ਵਾਦਕ ਰਿਸ਼ਭ ਰਿਖੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਸਰਤਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ
ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, 'ਜਬ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੇ ਧੁਰੰਧਰ ਆਏਂਗੇ ਤੋ ਮਹਿਫ਼ਲ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਹੋਗੀ।' ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਐਪੀਸੋਡ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਉਤਸ਼ਾਹ
ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਤਾਜ ਆਪਣੀ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਜੈਸਮੀਨ ਸੈਂਡਲਸ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਭ ਰਿਖੀਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਗਾਇਕ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜਿਆਦਾ ਸੋਚੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ੋਅ' ਆਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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