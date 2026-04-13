ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : April 13, 2026 at 4:12 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

'ਖਹਿਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਲ.ਐਲ.ਸੀ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਬੋਬ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੋਬ ਖਹਿਰਾ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਹਸਰਤ', 'ਲਫੰਡਰ', 'ਹਰਫ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਚਾਰ ਕੱਪ ਚਾਏ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਬ ਖਹਿਰਾ, ਜੱਸ ਜੋਹਲ, ਸਾਜਨ ਕਪੂਰ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੱਧੂ, ਦਲਜੀਤ ਅਰੋੜਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਅਮਰੀਕ ਸੰਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਹਨ, ਜੋ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੁੱਕੇ ਅੱਥਰੂ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਈਗਰ ਹਰਮੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

