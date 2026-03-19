ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਹੋਈ ਰਿਵੀਲ, ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 10:41 AM IST

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਰਸਟਾਈਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਲਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੋਰ ਸਭ ਦਾ ਬਣੂਗਾ' ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਐਸ ਐਂਡ ਐਚ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

'ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਲਹੂ ਨੀ ਪਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਖਿੱਲਰਿਆ ਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਚਿਰ ਪਰਿਚਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਰਾਵਈ ਫਿਲਮਸ' ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਐਕਸ਼ਨ ਥ੍ਰਿਲਰ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਹਿਗਲ, ਰਾਹੁਲ ਦੇਵ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮੱਧ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਰਮੀਤ ਆਨੰਦ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਯੋਜਕ ਉਰਵਸ਼ੀ ਖੰਨਾ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਹਨ।

