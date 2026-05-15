ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੁੜ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਕੀਤੀ ਰਿਵੀਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 25 ਮਾਰਚ 2027 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 1:21 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੌੜ: ਲਹਿੰਦੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਨਾਇਕ' ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕ ਸੂਫ਼ੀਆਨਾ' ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਜੇਬੀਸੀਓ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਰੋਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਮਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ। 'ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਓਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਓਹ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਪਰਮੀਸ਼ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਸਟਾਰਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਸ਼ੇਰਾ' ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ ਰਫ਼ ਟਫ਼ ਲੁੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਐਕਸ਼ਨ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਝੈਲ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।
