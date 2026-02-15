ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਰਿਵੀਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਲੁੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 15, 2026 at 11:47 AM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਦੂਜਾ ਰੱਬ' ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। 'ਢਾਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਕ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੋਪੋਜਿਟ ਗਾਇਕਾ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਾਕ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹੱਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਜੋਤੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਮੋਲੋਡੀਅਸ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਕ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਡੀ.ਓ.ਪੀ ਸੋਨੀ ਕੇ ਕੈਮ, ਅਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਦੀਪ ਮੰਡੇਰ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰ ਭੱਟੀ ਭੜੀਵਾਲਾ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-