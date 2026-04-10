ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ

ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ, ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ
ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ ਏਕੇ 74' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Published : April 10, 2026 at 3:18 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ ਏਕੇ 74' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਫ਼ਸਟ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਾਗਾ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਭਾਰਦਵਜ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤਾ ਵਰਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ.ਐਸ ਛਾਬੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹਿਮਾਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਾਂਬੀਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਆਨ-ਏਅਰ ਹੋਏ ਬਿੱਗ ਬੌਸ 13 ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦੀ ਸਹਿ ਅਦਾਕਾਰ ਅਸੀਮ ਰਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਬਲਵਨ ਦੀ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹਾਂ' ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਅਤੇ ਆਫ-ਬੀਟ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
