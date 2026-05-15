ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ, ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਹੋਇਆ ਰਿਵੀਲ
ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਚੰਗੇ' ਦਾ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 5:19 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਅਤੇ ਅਮਿਤੋਜ ਮਾਨ ਵੱਲੋ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸੁੱਚਾ ਸੂਰਮਾ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਫ਼ਿਲਮ 'ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਚੰਗੇ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ 'ਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਅਲਸਿਟਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ.ਐਸ ਛਾਬੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਅਲਹਦਾ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
1980-90 ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਂਚੇ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਅਲੱਗ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਜੋ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰਟੌਲ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
