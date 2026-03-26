'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ? ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, 'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗੀ ਫਿਲਮ? ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ, 'ਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : March 26, 2026 at 12:49 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਦਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲਜ਼" ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਆਈ ਐਮ ਬੁੱਧਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਜੇ.ਐਸ. ਟਾਈਨੀ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ: ਦ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਡੀਪ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਇਨਸਾਈਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੋਡਨੇਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਪਲ ਹੈ। ਇਹ 2025 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ-ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੇ, ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਲਈ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਦਲੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਵੇਕ ਰੰਜਨ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਹਿਜ ਹੋਣ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਮਤ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣ... ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
