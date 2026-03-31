ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?
ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 31, 2026 at 5:29 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਭਰੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ' ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
'ਧਰੁਵ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਲੇਖ਼ਣ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲੀਆ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰੋਜੋਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਨਵੇ ਚਿਹਰੇ ਰਾਹੁਲ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੁਹੁ ਸੰਘਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਜੀਤ ਰਿਆਜ, ਕਰਮ ਕੌਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਚਮਕੌਰ ਐਸ ਸੋਹਲ, ਸਿਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਡੇਜੀ ਗਰੇਵਾਲ, ਵਿਪਨ ਸੂਦ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਅੰਜਲੀ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਵਾਲਾ, ਸੁਧੀਰ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਵਖਰੇਪਣ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿਚਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਂਲੀ ਮਾਂਗਟ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਂਲੀ ਮਾਂਗਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੰਟ ਮੁੱਦਿਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਗੰਧਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਕਈ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਪਾਲੀ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਲੰਦਨ ਡ੍ਰੀਮ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਨ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਸਟਾਰਰ 'ਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
