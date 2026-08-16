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ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ' ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

Film Kudiyan Shehar Diyan
ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ' (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2026 at 5:33 PM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਲੱਗ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧਤ ਸਿਨੇਮਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ' ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਰੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਸਿੰਮੀਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਧਿਮਾ ਕਪੂਰ, ਨੂਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਣੀ, ਰਾਹੁਲ ਜੌਟਲੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਜੂ ਸੋਲੰਕੀ, ਅਸਮਾਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਰਾਫ, ਅਰਸ਼ ਚੋਬਰ, ਨਗਿੰਦਰ ਗੱਖੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Film Kudiyan Shehar Diyan
ਫਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ' (ETV Bharat Special Arrangement)

ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣੀ ਗਈ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਕੁੜੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਰਚਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੰਦਰ ਬਾਂਸਲ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕੇ ਸੁਨੀਲ, ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਗਾਇਕ ਲਵੀ ਸੰਧੂ, ਸੁਹਾਨੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸੰਗ਼ੀਤਕਾਰ ਪਵਨੀਤ ਬਿਰਗੀ ਅਤੇ ਰੋਹਨ, ਗੀਤਕਾਰ ਮਾਹਲਾ ਪੁੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਇਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਰਜਜਨ ਸਿੰਘ ਹਨ।

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