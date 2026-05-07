ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਗਾਇਕ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਫਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫਿਲਮ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ (ETV Bharat Special Arrangement)
Published : May 7, 2026 at 4:56 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਗਾਇਕ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਫਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਅਤੇ ਤਾਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਗਾਇਕ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜਨਜੀਵਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚਲੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀਕਵਲ ਫ਼ਿਲਮ 'ਯਾਰ ਅਣਮੁੱਲੇ 2' ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲਾਈਵ ਕੰਸਰਟ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸਰੂਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਰਥੀ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੇਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।

ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਨੁਭਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਕਟਰਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਰੋਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੋਤ-ਪੋਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

