ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਤਾਨੀਆ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ

'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਫਿਲਮ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

FILM KANKAN DE OHLE
ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 19, 2026 at 5:21 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਵਧਵਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪਨੋਰਮਾ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਵਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇਲਰ ਅਤੇ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਨੀਆ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਰਸ਼ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਸਾਲੀਕਾ ਵਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤਮਈ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੰਨੀ ਮਸ਼ੌਨ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕਾਰਜ਼ਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਹੀ ਔਲਖ, ਰਚਨਾਂਤਮਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਗੀਤਕਾਰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਫਤਹਿ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹਨ।

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

