ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜਰਨੈਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ' ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

AMMY VIRK UPCOMING FILM
AMMY VIRK UPCOMING FILM (ETV Bharat Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 17, 2026 at 10:47 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿੰਕੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਸਥਾਪਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਰਨੈਲ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ' ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗੀ।

'ਮੇਡ ਫੋਰ ਫਿਲਮਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਲੇਖ਼ਕ , ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ , ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਸਬੰਧਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਣਛੂਹੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ ਦੀ ਅਣਕਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਉਚ-ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਅਨਾਊਸ ਕੀਤੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦ ਰਾਈਜ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਾਜ', 'ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੜਦੀਕਲਾ' ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਰੂਪੀ ਗਿੱਲ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

AMMY VIRK UPCOMING FILM
ROOPI GILL UPCOMING FILM
FILM JARNAIL ZORAWAR SINGH
AMMY VIRK

