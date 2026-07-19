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ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਨਮੁੱਖ

ਫਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

Arvindr Khaira
Arvindr Khaira (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 19, 2026 at 1:02 PM IST

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ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਨਾਮ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਜਲਦ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਦੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗਾਥਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਆਏ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪਰਤ ਅਨੂਠੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਇਕ ਰਹੇ ਨਿੰਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਾਰਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ।

ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਗਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਮਾ ਅਤੇ ਨਸੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਰਾਣਾ, ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ 'ਇਸ਼ਕਨਾਮਾ' ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਰੋਮਾਂਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰਨਾਮਾ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ, ਸੌਰਭ ਸਚਦੇਵਾ ਵੱਲੋ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮ 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

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UPCOMING FILM ISHQNAMA
FILM ISHQNAMA RELEASE DATE
JAY RANDHAWA AND SHEHNAAZ GILL FILM
ਅਰਵਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ
ARVINDR KHAIRA

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