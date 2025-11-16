'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ 3' ਸੀਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼? ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ 3' 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2025 at 11:14 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸਾਖ ਹੈ। ਬੈਂਡਿਟ ਕਵੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖੂ ਮਹਾਤਰੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਿਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਲ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਪਿੰਜਰ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ।
ਸਪੈਸ਼ਲ 26, ਵਜ਼ੀਰ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨਚਿੜੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ। ਓਟੀਟੀ ਸੀਰੀਜ਼ "ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਸਵਾਲ: ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨੋਜ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ?, ਕੀ "ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਨ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ) ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ) ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, "ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਿਓ।" ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ... ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਤਿਵਾੜੀ ਜ਼ੋਨ' ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, "ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ?", ਤਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ "ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ? ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ, "ਕੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਾਂ?" ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ "ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ" ਦੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਇਸ ਵਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੂਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 'ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਤੋਂ 'ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਮੈਨ' ਤੱਕ, ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਦੀਪ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਸ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀਰੋ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੇਕੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਵਿਚਕਾਰ ਬੰਧਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੈਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰੁਟੀਨ ਉਹੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਜ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਸੱਤ ਵਜੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਆਓ ਇਸਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਸਭ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਹੋਰ ਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
1. ਅਦਾਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰਾ ਅਥਾਹ ਜਨੂੰਨ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਰ ਪਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਉਂਦਾ ਹਾਂ।
2. ਜੈਦੀਪ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਵਰਗੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
3. ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਵਰਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਮਕਾਲੀਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 'ਬੌਸ' ਕੌਣ ਹੈ?
ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ: ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਬੌਸ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-