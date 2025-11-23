'ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ: ਸੀਜ਼ਨ 3', ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਨਹੀ ਰੋਕ ਸਕੋਗੇ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼
21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2025 at 10:27 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਆਖਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਜ਼ਨ 3, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕੈਮਿਓ, ਸ਼ਾਰਪ ਰਾਇਟਿੰਗ, ਧੜਕਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਖੂਬ ਤਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵਰਲਡ-ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਝਲਕ
ਸੀਜ਼ਨ 3 ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਪ ਹਾਸੋਹੀਣ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਡੂੰਘਾਈ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਣੂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਕਿੰਨੀ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅ
ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚਾਲ, ਹਰ ਦਾਅ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਦਲਦੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਜੈਦੀਪ ਅਹਿਲਾਵਤ ਦੀ ਰੁਕਮਾ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੀਰਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ, ਵਧੇਰੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੁਰ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੀ ਹਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਣਾਅ, ਨੈਤਿਕ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋੜਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾਅ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਸਓਵਰ
ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਲੜੀ, ਫਰਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਦਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਆਉਣਾ ਤੁਰੰਤ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਮਿਓ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਹਜ, ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦਮਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਬਰਦਸਤ ਕਾਸਟ
ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਦੇ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਦੀਪ ਅਹਿਲਾਵਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਰੀਬ ਹਾਸ਼ਮੀ, ਪ੍ਰਿਆਮਣੀ, ਸ਼੍ਰੇਆ ਧਨਵੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲ ਪਨਾਗ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੱਕ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਕਾਸਟ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਜਿਤ, ਉੱਚ-ਦਾਅ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ, ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ, ਡੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਡਾਇਲਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਤੁਸ਼ਾਰ ਸੇਠ ਵੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ਰੀਬ ਹਾਸ਼ਮੀ (ਜੇਕੇ ਤਲਪੜੇ), ਪ੍ਰਿਆਮਣੀ (ਸੁਚਿਤਰਾ ਤਿਵਾੜੀ), ਅਸ਼ਲੇਸ਼ਾ ਠਾਕੁਰ (ਧਰਤੀ ਤਿਵਾੜੀ), ਵੇਦਾਂਤ ਸਿਨਹਾ (ਅਥਰਵ ਤਿਵਾੜੀ), ਸ਼੍ਰੇਆ ਧਨਵੰਤਰੀ (ਜ਼ੋਇਆ), ਅਤੇ ਗੁਲ ਪਨਾਗ (ਸਲੋਨੀ), ਅਤੇ ਹੋਰ। ਦ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ 3 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।