ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਛਾਲ? ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਫਰਮਾਨ
Dev Anand Death Anniversary: ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਸਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 3, 2025 at 1:11 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦਾ 2011 ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਅਤੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸਨ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਨ ਛਾਲ?
ਇਹ 1958 ਦਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ" ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਕ ਨੇ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ।
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੜੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ।
ਕੀ ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ?
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਪਹਿਨਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਰੀਅਰ
ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਫਿਲਮੀ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਫਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ "ਗਾਈਡ," "ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ," "ਪ੍ਰੇਮ ਪੁਜਾਰੀ," "ਸੀਆਈਡੀ" ਅਤੇ "ਜੌਨੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ" ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫਿਲਮਫੇਅਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2001 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਵੱਕਾਰੀ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ (2002) ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ?
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵ ਆਨੰਦ ਸਾਹਬ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਵ ਸਾਹਬ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ।
