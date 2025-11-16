ETV Bharat / entertainment

ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧੀ ਇਹ ਕਾਮੇਡੀ-ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਜੀਜਾ ਜੀ' ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

WELCOME JIJA JI
ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਜੀਜਾ ਜੀ' (Special Arrangement)
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮ ਜੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਜੀਜਾ ਜੀ' ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 'ਲੋਕਧੁਨ- ਓਮਜੀ' ਦੇ ਸੁਯੰਕਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ 'ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਐਟਰਟੇਨਮੈਂਟ' ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਆਸ਼ੂ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਾਹਨੀ, ਦਿਨੇਸ਼ ਰੇਲਹਾਨ ਅਤੇ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਸਰਸ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖ਼ਣ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ-ਖਰੜ ਆਦਿ ਇਲਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਮੋਲੀਨਾ ਸੋਢੀ, ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਪਵਨ ਜੌਹਲ, ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਰੋਣੀ, ਅਸ਼ੋਕ ਟਾਂਗਰੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ 'ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ', 'ਗੱਬਰ ਦਾ ਟੱਬਰ', 'ਵਾਈਫ ਪੇਕੇ ਹਸਬੈਂਡ ਠੇਕੇ' ਅਤੇ 'ਮਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਸਿੰਘ' ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੈਮੀ ਬੱਜਟ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਕੈਰੀ ਆਨ ਜੱਟਾ 4' ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ 'ਹੰਬਲ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮੀਪ ਕੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ' ਵਿੱਚ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫਿਲਮ 'ਸ਼ੁੱਧ ਵੈਸ਼ਨੂ ਡਾਕਾ' ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋ-ਗੁਰੂ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਅੰਬਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

