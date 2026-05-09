ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ 'ਦਿ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਜ਼'
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ "ਦ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਜ਼" ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 9, 2026 at 12:31 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਦਿ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਜ਼" ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਲਈ, ਇਹ ਪਲ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਹੈ।
ਇੱਕ "ਅਧੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ
ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ "ਗੋਪਾਲ ਪਠਾ" ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ "ਅਧੂਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ" ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਖਰਕਾਰ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਉਹ ਅਧੂਰਾਪਣ ਰਿਹਾ।।"
ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਟਾਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਟਾਟਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਇਸਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਂਟੂ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਗੁੱਟੀ ਮੱਲਰ ਵਰਗੇ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ।"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ ਸਰ ਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਈ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਨੁਪਮ ਖੇਰ, ਪੱਲਵੀ ਜੋਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਿਯਾਂਸ਼ੂ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਚੈਟਰਜੀ, ਦਿਬਯੇਂਦੂ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਹਨ।