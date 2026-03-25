'ਧੁਰੰਧਰ 2' 'ਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਫਿਲਮ? ਵਜ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੋਣਾ!
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ।
Published : March 25, 2026 at 1:00 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੈਂਗਓਵਰ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਢੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 1000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੁਕ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਧੁਰੰਧਰ 2 ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਇਆ ਵਾਇਰਲ
ਜੀ ਹਾਂ... ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਟੋ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੱਚਤ ਸਿਰਫ 2500 ਰੁਪਏ ਹੈ।" ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹਾਂ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 2500 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।" ਹੁਣ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ
ਇਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਰੀਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਛੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਈ 1,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
