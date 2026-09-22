72ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ: ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਰਣਦੀਪ ਅਤੇ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਗੋਲਡਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ
72ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 9:23 PM IST
72nd National Film Awards: ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਿਨ ਸੀ। 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1954 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਲੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 182 ਮੀਟਰ ਉੱਚੇ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ..
ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ - ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ (ਫਿਲਮ: ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ)
ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ - ਮਾਮੂਟੀ (ਫਿਲਮ: ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ)
ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ - ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ (ਫਿਲਮ: ਆਰਟੀਕਲ 370)
ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ - ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ
ਸਰਬੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ - ਆਰਟੀਕਲ 370
ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ - ਕਲਕੀ 2898 ਈ.
ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੇਰੀਆਸਾਮੀ (ਫਿਲਮ: ਅਮਰਨ)
ਸਰਬੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ - ਸੁਕੁਮਾਰ (ਫਿਲਮ: ਪੁਸ਼ਪਾ 2)
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ - ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ (ਫਿਲਮ: ਆਰਟੀਕਲ 370)
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ - ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ
ਸਰਬੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਰਿਧੀਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਪੋਮੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਗੀਤਾਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰੁਣਦੇਵ ਪੋਥੁਲਾ, ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ ਐਸ. ਸ਼ੈੱਟੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ: ਸ਼ਹਿਨਾਦ ਜਲਾਲ (ਫ਼ਿਲਮ: ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ)
ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ: ਵੈਂਕੀ ਅਟਲੂਰੀ (ਫ਼ਿਲਮ: ਲੱਕੀ ਭਾਸਕਰ)
ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਕਲਕੀ 2898 ਈ
ਸਰਵੋਤਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ: ਅਨਲ ਅਰਾਸੂ (ਫ਼ਿਲਮ: ਮਹਾਰਾਜਾ)
ਸਰਵੋਤਮ ਮੇਕਅਪ ਆਰਟਿਸਟ: ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਰੀਲੂ
ਸਰਵੋਤਮ ਪੋਸ਼ਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਦੀਪਾਲੀ ਨੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ (ਫ਼ਿਲਮ: ਪੁਸ਼ਪਾ 2)
ਸਰਵੋਤਮ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਗੀਤ: ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ (ਫ਼ਿਲਮ: ਅਮਰਨ)
ਸਰਵੋਤਮ ਗੀਤਕਾਰ: ਮਨੋਜ ਮੁੰਤਸ਼ੀਰ (ਫ਼ਿਲਮ: ਮੈਦਾਨ)
ਬੈਸਟ ਮੇਲ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ: ਅਮੇ ਜੋਧਪੁਰਕਰ (ਫ਼ਿਲਮ: ਧਰਤ ਗਣਪਤੀ)
ਬੈਸਟ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਰ: ਵਾਈਕੋਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ (ਫਿਲਮ: ARM)
ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਵਿਜੇ ਗਾਂਗੁਲੀ (ਫ਼ਿਲਮ: ਸਟਰੀ 2)
ਬੈਸਟ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਮਾਨਸ ਚੌਧਰੀ (ਫ਼ਿਲਮ: ਭੂਲ ਭੁਲਾਈਆ 3)
ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ: ਆਰ. ਕਲਾਇਵਨਨ (ਫ਼ਿਲਮ: ਅਮਰਨ)
ਖੇਤਰੀ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ: ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ
ਸਰਬੋਤਮ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ: ਰਿਆਨ
ਸਰਬੋਤਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ: ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੌਲੂ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ: ਫੇਮਿਨੀਚੀ ਫਾਤਿਮਾ
ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ: ਮਿਥਿਆ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ: ਮੁਕਮ ਪੋਸਟ ਬੋਮਬਿਲਵਾੜੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ: ਚਲਚਿਤਰਾ ਏਖੋਂ
ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ: ਮਾਰਨ
ਸਰਬੋਤਮ ਅਸਾਮੀ ਫਿਲਮ: ਜੁਇਫੁਲ
ਸਰਬੋਤਮ ਉੜੀਆ ਫਿਲਮ: ਲਹਿਰੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਫਿਲਮ: ਢੋਲੀ
ਵਧੀਆ ਮਨੀਪੁਰੀ ਫਿਲਮ: ਸੁਨੀਤਾ
ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਂਕਣੀ ਫਿਲਮ: ਮੋਗ ਅਸੁਮ
ਸਰਬੋਤਮ ਤੁਲੂ ਫਿਲਮ: ਇੱਛਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ (ਫੀਚਰ)
1. ਧਨੁਸ਼, ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ
2. ਸੁਰੇਨ ਜੀ, ਮਿਥਿਆਗਿਆਨ
ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ: ਭੰਗਰ
ਸਰਬੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਆਂਗਨ
ਸਰਬੋਤਮ ਜੀਵਨੀ: ਕਾਕੋਰੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫਿਲਮ: ਮੈਂ ਨਿਦਾ
ਸਰਬੋਤਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ: ਟੈਂਡ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ: ਪੀਪਲੰਤਰੀ: ਏ ਟੇਲ ਆਫ਼ ਈਕੋਨਾਫੀਮਿਨਿਜ਼ਮ
ਸਰਬੋਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ: ਰਾਮ-ਨਾਮੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਲਘੂ ਫਿਲਮ (30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ): ਹਮਸਫ਼ਰ
ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ: ਆਨੰਦ ਐਲ. ਰਾਏ, ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ - ਏ ਸਿੰਬਲ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਧੁਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਟੀ. ਐਸ. ਹਰੀ ਹਰ ਸੁਧਾਨ, ਬਲੂ
ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ: ਐਂਡਰਸ ਰੇਨਸਨ, (ਫਿਲਮ: ਲਾਈਫ ਇਨ ਲੂਮ)
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ: ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਪਰਤ 41°ਚਿਆ ਮਗਾਵਰ
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ: ਮਨਵੀਰ ਜਰਸੋਲੀਆ, ਐਨ.ਡੀ.ਯੂ
ਸਰਵੋਤਮ ਕਹਾਣੀਕਾਰ/ਵਾਇਸ ਓਵਰ: ਸੌਦਾਮਿਨੀ ਜੈਚੰਦਰਨ, ਲਿਟਲ ਪਲੈਨੇਟ: ਏ ਟੇਲ ਆਫ਼ ਫਰੌਗਸ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ (ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ)
1. ਭਦਰਕਾਲੀ ਨਾਟਕ
2. ਚੋਲਾ ਡੋਰਾ
3. ਸੂਈ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ?
ਧਾਰਾ 370 - 3 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਅਮਰਣ - 3 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਪੁਸ਼ਪਾ 2 - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕਲਕੀ 2898 ਈ. - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਮਹਾਰਾਜਾ - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕੈਪਟਨ ਮਿੱਲਰ - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਮਿਥਿਆ - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਕਮੇਟੀ ਕੁਰਲੋ - 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰੋਹ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ।
ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ - ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਉੱਥੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਿਤਾਇਆ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ
ਅਨੁਭਵੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ 2024 ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਨੇਤਾ
ਫਿਲਮ - ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ (ਹਿੰਦੀ)
ਅਦਾਕਾਰ - ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਨੇਤਰੀਫਿਲਮ - ਧਾਰਾ 370 (ਹਿੰਦੀ)
ਅਦਾਕਾਰਾ - ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਧਰ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਦਾਕਾਰ
ਫ਼ਿਲਮ - ਭਕਤ (ਹਿੰਦੀ)
ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ - ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਆਰਟੀਕਲ 370 (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓ ਅਤੇ B62 ਸਟੂਡੀਓ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਆਦਿਤਿਆ ਸੁਹਾਸ ਜੰਭਾਲੇ
ਸਵਰਣ ਕਮਲ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੈਬਿਊ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਸਵਤੰਤਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ
ਸਵਰਣ ਕਮਲ
ਪੂਰਨ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਫ਼ਿਲਮ - ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ (ਤੇਲਗੂ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਨਾਗ ਅਸ਼ਵਿਨ ਸਿੰਗੀਰੇਡੀ
ਸਵਰਣ ਕਮਲ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਨੇਤਾ
ਫਿਲਮ - ਬ੍ਰਾਮਯੁਕਮ (ਮਲਿਆਲਮ)
ਅਦਾਕਾਰ - ਮਾਮੂਟੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਅਭਿਨੇਤਰੀ
ਫਿਲਮ - ਮਿਥਿਆ (ਕੰਨੜ)
ਸਹਾਇਕ ਅਭਿਨੇਤਰੀ - ਰੂਪਸ਼੍ਰੀ ਵਰਕਾਦੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫਿਲਮ - ਮਿਥਿਆ (ਕੰਨੜ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਆਤਿਸ਼ ਐਸ ਸ਼ੈਟੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫਿਲਮ - 35-ਛੀਨਾ ਕਥਾ ਕਾਡੂ (ਤੇਲਗੂ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਅਰੁਣ ਦੇਵ ਪੋਥੁਲਾ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ
ਫਿਲਮ - ਓਨਕੋ ਕੀ ਕੋਠਿਨ (ਬੰਗਾਲੀ)
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਗੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਤਪੋਮੋਏ ਦੇਬ
ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ - ਰਿਧੀਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਹਿਲਾ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ
ਫਿਲਮ - ਏ.ਆਰ. ਐਮ (ਮਲਿਆਲਮ)
ਮਹਿਲਾ ਗਾਇਕ - ਵਾਈਕੋਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਵਧੀਆ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ
ਫਿਲਮ - ਸਟਰੀ 2 (ਹਿੰਦੀ)
ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ - ਵਿਜੇ ਗਾਂਗੁਲੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ
ਫਿਲਮ - ਮਹਾਰਾਜਾ (ਤਮਿਲ)
ਸਟੰਟ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ - ਗੁਦਾ ਅਰਾਸੂ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਪਟਕਥਾ (ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ)
ਫਿਲਮ - ਲੱਕੀ ਭਾਸਕਰ (ਤੇਲਗੂ)
ਸੰਵਾਦ ਲੇਖਕ - ਵੈਂਕੀ ਅਟਲੂਰੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਕ (ਅਡੈਪਟਡ)
ਫਿਲਮ - ਸਵਰੰਗਧਰਵ ਸੁਧੀਰ ਫਡਕੇ (ਮਰਾਠੀ)
ਪਟਕਥਾ ਲੇਖਕ - ਯੋਗੇਸ਼ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ
ਫਿਲਮ - ਬ੍ਰਾਮਯੁਗਮ (ਮਲਿਆਲਮ)
ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ - ਸ਼ਹਿਨਾਦ ਜਲਾਲ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੁਰਸ਼ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ
ਫਿਲਮ - ਘਰਤ ਗਣਪਤੀ (ਮਰਾਠੀ)
ਮਰਦ ਗਾਇਕ - ਅਭੈ ਜੋਧਪੁਰਕਰ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਕ (ਮੂਲ)
ਫਿਲਮ - ਪੁਸ਼ਪਾ - ਦ ਰੂਲ ਭਾਗ 2 (ਤੇਲਗੂ)
ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਕ - ਬੰਦਰੇਡੀ ਸੁਕੁਮਾਰ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
ਫਿਲਮ - ਕਲਕੀ 2898 ਏਡੀ (ਤੇਲਗੂ)
ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ - ਨਿਤਿਨ ਜਿਹਾਨੀ ਚੌਧਰੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਫ਼ਿਲਮ - ਆਰਟੀਕਲ 370 (ਹਿੰਦੀ)
ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਗੀਤ) - ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਫ਼ਿਲਮ - ਅਮਰਨ (ਤਾਮਿਲ)
ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਕੋਰ) - ਜੀ.ਵੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਸਾਮੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ - ਜੂਈਫੂਲ
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਜਾਦੂਮੋਨੀ ਦੱਤਾ, ਰੀਤਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਨੰਦਿਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੱਤਾ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਰੀਤਾ ਦੱਤਾ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ-ਫਿਲਮ ਅੱਖਾਂ
ਨਿਰਮਾਤਾ- ਅੰਜਨ ਦੱਤ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਨੀਲ ਦੱਤ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ- ਰਿਆਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਧਨੁਸ਼
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਨੀਪੁਰੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ - ਸੁਨੀਤਾ
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਸਕਾਈਲਾਈਨ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਖੁਮਨ ਲੀਪਕ ਪਿਕਚਰਜ਼, ਐਚਐਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਖੁਮਨ ਮਹੇਇਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਯੁਮਨਮ ਬ੍ਰੋਜੇਨ ਸਿੰਘ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ-ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੋਲੂ (ਤੇਲਗੂ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ- ਯਦੂ ਵਾਮਸੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮਫਿਲਮ-ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੋਲੂ
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਪਿੰਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਪਿਕਚਰਸ LLP ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਧਾ ਦਮੋਦਰਾ ਸਟੂਡੀਓਜ਼
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ-ਨੇਬੂਲਾ ਕੋਨੀਡੇਲਾ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੇਸ਼ਨ
ਸਾਊਂਡ ਮਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ: ਸੁਰੇਨ ਜੀ.
ਫਿਲਮ: ਮੇਜਗਨ (ਤਾਮਿਲ)
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ: ਮਾਰਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੈਨ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਤੁਸ਼ਾਰ ਹੀਰਾਨੰਦਾਨੀ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਨੜ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਮਿਥਿਆ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਸੁਮੰਤ ਭੱਟ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਂਕਣੀ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਮੋਗ ਅਸੁਮ
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਫਲੋਇੰਗ ਮੰਡੋਵੀ ਫ਼ਿਲਮਜ਼, ਆਰਐਸ ਕ੍ਰਿਏਸ਼ਨਜ਼, ਅਤੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮਜ਼
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਸ਼ਰਦ ਮਿੱਤਲ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮਲਿਆਲਮ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਫੈਮਿਨੀਚੀ ਫਾਤਿਮਾ
ਨਿਰਮਾਤਾ - 1001 ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ AFD ਸਿਨੇਮਾ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਥਮਰ ਮੋਨ ਕਰੁਵੰਤਾ ਵਾਲਾਪਿਲ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੜੀਆ ਫ਼ਿਲਮ
ਫ਼ਿਲਮ - ਲਹਿਰੀ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਅਮਰਤਿਆ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਬੋਤਮ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ
ਸੁਮੀਰਾ ਰਾਏ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਿਲਮ "ਭੰਗਰ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਅਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ "ਸਵਰਣ ਕਮਲ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ
ਰਵੀ ਰਾਜ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੰਥਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਅੰਜੇਨ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਨ ਕਮਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
ਸਰਬੋਤਮ ਜੀਵਨੀ/ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ/ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ - ਕਾਕੋਰੀ (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ - ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਰਬੋਤਮ ਕਲਾ/ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫਿਲਮ
ਫਿਲਮ - ਮੈਂ ਨਿਦਾ (ਹਿੰਦੀ)
ਨਿਰਮਾਤਾ - ਸੰਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ। ਲਿਮਟਿਡ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ - ਅਤੁਲ ਗੰਗਵਾਰ
ਰਜਤ ਕਮਲ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵੋਤਮ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਿਲਮ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਪਿੱਪਲੰਤਰੀ - ਏ ਟੇਲ ਆਫ਼ ਈਕੋ-ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ (ਹਿੰਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) ਲਈ ਸਿਲਵਰ ਲੋਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਰਬੋਤਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਟਰ: ਜੋਸ਼ੀ ਬੇਨੇਡਿਕਟ (ਫਿਲਮ: ਟੱਚਡ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ (ਸਾਈਲੈਂਟ)) ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਆਨੰਦ ਐਲ. ਰਾਏ (ਫਿਲਮ: ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ - ਸਿੰਬਲ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ (ਹਿੰਦੀ)) ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ (ਫ਼ਿਲਮ: ਪਰਾਤ 41°ਚਿਆ ਮਗਵਾਰ (ਮਰਾਠੀ)) ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕਮਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਬੋਤਮ ਫ਼ਿਲਮ ਆਲੋਚਕ (ਹਿੰਦੀ)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਕਮਲ ਭੇਟ ਕੀਤਾ।
ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ
ਲੇਖਕ: ਡਾ. ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੇਂਚਨੁਰੂ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਦਰਪਨ ਕਿਤਾਬਾਂ
ਫਿਲਮ: ਨਾਨੀਰੂਵੁਦੇ ਨਿਮਾਗਾਗੀ
ਨਾਨੀਰੂਵੁਦੇ ਨਮਾਗਾਗੀ: ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾਡਾ ਥਥਵਾ ਮਥੂ ਰਾਜਾਕੀਆ (ਕੰਨੜ)
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ - ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ
ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ 'ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੈ।" 'ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ' ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਲੰਪੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਊਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਆਪਣੇ ਪਤੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ, ਆਦਿੱਤਿਆ ਧਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ "ਧੁਰੰਧਰ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ "ਆਰਟੀਕਲ 370" ਬਾਰੇ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਨਤਾ ਦੱਸਿਆ।
ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਰਤਿਕ ਨੂੰ "ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ" ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ "ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ" ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਿਆ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਮਾਮੂਟੀ
ਮਲਿਆਲਮ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮੂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਧੰਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਲਿਆਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਚੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਭੂਮਿਕਾ। ਮੈਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਮੇਕਅਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਭਕਸ਼ਕ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਤੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਸਾਵਰਕਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।'
ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨਾਇਕ ਦਾਮੋਦਰ ਸਾਵਰਕਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁੱਡਾ ਨੇ 'ਸਵਤੰਤਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ' ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ।
ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਯੋਗੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਦਲਵੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਕੁਮਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਂਦਰੈਡੀ ਸੁਕੁਮਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਸਰਬੋਤਮ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ ਲੇਖਕ (ਮੂਲ)' ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਮੂਟੀ
ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਲਿਆਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਮਾਮੂਟੀ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਕ (ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ) ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। "ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ" ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਵੜੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਰਣਦੀਪ ਹੁੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੇਵੜੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਏਕਤਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਅਤੇ ਤਿਲਕ (ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਗਾ) ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਦੀਪ ਨੂੰ "ਸਵਤੰਤਰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ" ਲਈ "ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ" ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।