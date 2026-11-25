ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਾਟ ਉਤਸਵ, ਇੰਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਚਨ
ਮਰਹੂਮ ਨਾਟਕਕਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 23ਵੇਂ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 06 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 3:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮਰਹੂਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 23ਵੇਂ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 06 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 16 ਵਿਖੇ ਅਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਟ ਉਤਸਵ ਦੀ ਲੜੀ 06 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮੰਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਿਲੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨਾਟਕ ਉਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਭਾਰ) 06 ਦਸੰਬਰ, ਲੇਖਕ ਮਨਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਸਾਰਤਿਕ ਰੰਗਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ (ਕੁਕਨੂਸ), ਲੇਖਕ ਕਿਰਪਾਲ ਕਜ਼ਾਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਨਵਚਿੰਤਨ ਕਲਾ ਮੰਚ ਬਿਆਸ ਦਾ (ਸੀਸ ਤਲੀ 'ਤੇ), ਲੇਖਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੱਕ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ (ਜਿਸਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ) ਲੇਖਕ ਵੀਨਾ ਵਰਮਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਚੇਤਕ ਰੰਗਮੰਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ 'ਸੋਫ਼ੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ', ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਕਾ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਉਕਤ ਨਾਟਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਸ਼ਬਦੀਸ਼, ਜਿੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, "ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਮੰਨਾ ਸਿੰਘ (ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ) ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਫਖ਼ਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਨਾਟਕ 'ਸੋਫ਼ੀਆ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪਛਾਣ' ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
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