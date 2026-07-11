ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਟੀਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਚੰਦੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 11, 2026 at 4:30 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਰੋਹਿਤ ਚੰਦੇਲ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਘਾਟਕੋਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (POCSO) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਉਪਨਗਰ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ BNS ਦੀ ਧਾਰਾ 78, 115 (2) 352 ਅਤੇ POCSO ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਰੋਹਿਤ ਚੰਦੇਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ-ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਉਸਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡੈਬਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ੋਅ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ 'ਕਾਸ਼ੀਬਾਈ ਬਾਜੀਰਾਓ ਬੱਲਾਲ' ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਵਾ ਬਾਜੀ ਰਾਓ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਲੜੀ 'ਏਸਕੈਪ ਲਾਈਵ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਟਨੈੱਸ ਰੁਟੀਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
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