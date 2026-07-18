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ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਵਿੰਗੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ।

Jennifer Winget
Jennifer Winget (Pic Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 5:41 PM IST

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Jennifer Winget Marriage: ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਵਿੰਗੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਬਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਸਨ ਕਿ "ਟੀਵੀ ਦੀ ਰਾਣੀ" ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੈਨੀਫ਼ਰ ਦਾ ਪਤੀ ਵਿਲੀਅਮ ਇਸਮਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਜੈਨੀਫਰ ਦਾ ਤਲਾਕ

ਜੈਨੀਫਰ ਵਿੰਗੇਟ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੋਵਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਤਲਾਕ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੌਰਾਨ ਜੈਨੀਫਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਅਲੋਨ' ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਿਪਾਸ਼ਾ ਬਾਸੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਨੀਫਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।

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ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ
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JENNIFER WINGET

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