ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

Gaurav Khanna
Gaurav Khanna (Photo: Show Poster)
Published : December 9, 2025 at 4:34 PM IST

'ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਦੌੜ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ'...ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਸੀਜ਼ਨ 19 ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ "ਆਰਾਮਦੇਹ" ਰਵੱਈਏ ਲਈ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। 'ਬਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲੇਟ' ਖਾਨ ਨੇ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੋਅ ਜੇਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਸੋਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਾਣਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਲਵੇ, ਪੋਹਾ, ਸੂਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ..ਇਹ ਸਭ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਨ।"

ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਮਾਸਟਰਸ਼ੈੱਫ ਨੂੰ ਸੈਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੈੱਫ ਵਿਕਾਸ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਬਰਾੜ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਜਨਤਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਖੰਨਾ (ਜੋ ਕਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੀਰੀਅਲਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਪਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨੁਜ ਕਪਾਡੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀ ਐਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ) ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਏ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਸਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੀ।

ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਜਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਉਸਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ:

"ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ...ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਖੰਨਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਅ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ, ਲੰਬੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"

"ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ। ਇਹ 15-ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 15-ਮਿੰਟ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਥੱਕ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ।"

"ਸ਼ੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ...ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀਕੈਂਡ ਕਾ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀਕੈਂਡ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਲਮਾਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਖੇਡ ਖੇਡੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇਤੂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਜਿਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।"

ਗੌਰਵ ਖੰਨਾ 'ਜੀਕੇ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ' ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, "ਪਰ ਜੀਕੇ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਟਰਾਫੀ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਈਰਖਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਾਲ।" ਖੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਹਨ।

ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ, ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਕਾਦਰੀ ਵਰਗੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਯੋਗ ਜੇਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਖੈਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਪਰ ਫਰਹਾਨਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ?"

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਪਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ...ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਲੋੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ...ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਵਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੇਵੇਂ ਜਾਂ ਸੱਤਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਦੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"

ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ 'ਸਤਿਕਾਰ' ਦਿਖਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਉਸਨੂੰ ਛਲ-ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਖੰਨਾ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ:

"ਅਮਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਤੂ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।"

ਖੰਨਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਉਸਦੇ "ਖੇਡ" ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। "ਜਦੋਂ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ।" ਖੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਫਰਹਾਨਾ ਭੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਮੋਰੇ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਨਿਆ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਅਮਾਲ ਮਲਿਕ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

