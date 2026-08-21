‘AAP ਲੋਟੂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ’, ਸਿਨੇਮਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਤੱਕ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਾਰ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ETV Bharat ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 21, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : August 21, 2026 at 11:50 AM IST
Teji Sandhu Exclusive Interview: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੇਖਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ETV Bharat ਨੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਇੱਕ ਆਖ਼ਰੀ ਖ਼ਤ' ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਜੀ ਹਾਂ...ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭੋਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੀ, ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਥਿਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਲੱਗੀ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਦੇਖੋ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੜਕੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਿਕਲਣ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੇਟ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜੰਮਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧਕੇਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਵੇਲੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲਈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਖੁਦ ਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਉਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਭੰਡਗਿਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ' ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਨੂੰ ਹੈ। ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਭੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਟੈਂਟਲੈੱਸ, ਬੇਸਲੈੱਸ...ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਘੱਗਰੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਨੱਕ ਵਿਨਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਬਣਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਖਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ-ਚੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਓ, ਸਟਾਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ? 100-100, 200-200 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਚੱਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ? ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚੋਂ ਆ ਜਾਊਗੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ? ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਰਹੇ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੌਕੇ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨਿਭਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ 'ਰਾਂਝਿਆ।' ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਸ਼ੂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀਆ ਵੀ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਕਈ ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਮਨ ਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕ। ਗੰਦ ਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ 'ਚ ਉਤਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਮਨ ਗੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਫੇਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹਨ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਦਈਏ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ।
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਗਾਨਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਉਨਾਂ ਨੇ...ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੋਟੂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਬਟੋਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋਂ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ PM ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਇਹ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। 50% ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਤ (ਔਰਤ ਜਾਤ) ਦੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ?
ਤੇਜੀ ਸੰਧੂ: ਮੈਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਅਸੰਭਵ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮਾੜੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
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