ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਵੱਲੋ ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ, ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ

ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

TARSEM JASSAR
ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 17, 2026 at 8:12 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਸਟਾਰਰ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਇੰਨੀ- ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ -ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ-ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਟਸੋਟ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।

ਜੱਸੜ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਰਡ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ ਅਤੇ ਮਨੀਲਾ ਰਤਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 'ਮਸਤਾਨੇ', 'ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀਰੀਅਡ ਫ਼ਿਲਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੱਜਟ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਸਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਿਹਰਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੀਤਾ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਾਰ, ਜਪਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਖੈਰਾ ਆਦਿ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਰਚਿਤ ਮਾਡਲ ਗੀਤ ਗੋਰਾਇਆ ਵੀ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਡੈਬਿਊ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵੱਲੋ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਕਸਰਕੀ ਅਤੇ ਐਵੀ ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗ਼ੀਤਬਧ ਕੀਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠਵਰਤੀ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ੈਰੀ ਮਾਨ, ਜੌਰਡਨ ਸੰਧੂ, ਹਿੰਮਤ ਸੰਧੂ , ਕਮਲ ਖਾਨ, ਅਸੀਸ ਕੌਰ , ਮੁਹੰਮਦ ਫੇਜ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

