ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, 'ਦਸਤਾਰ' ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, 'ਦਸਤਾਰ' ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਬਣਨਗੇ ਹਿੱਸਾ
ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 'ਦਸਤਾਰ' ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 1:14 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ', ਜਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਈਵੈਂਟ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ।
'ਸਿਨੇ ਟਾਊਨ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ' ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।
09 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਡਨੀ ਅਤੇ ਮੈਲਬੋਰਨ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਅੰਤਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਉਪਰ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ, ਗੀਤ ਗੁਰਾਇਆ, ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ, ਅਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨੀਟਾ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ, ਅਮਨ ਸੁਤਧਰ, ਜਪਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੰਬੋਜ, ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
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