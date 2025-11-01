ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧੀ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ, ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਕਰਨਗੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ
ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਦਸਤਾਰ' ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਨਮੱਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਧੀਰਜ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਰਤਨ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰ-ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ 'ਸਰਦਾਰਜੀ 3' ਦਾ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਿਰਜਣ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਲੰਦਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਇਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵੁਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਅਦਾਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਨੇਮਾ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਭਰਪੂਰ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਰ ਹੁੰਦਲ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਰਸੇਮ ਜੱਸੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਲਮ 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਵਾਰਨਿੰਗ' ਅਤੇ 'ਬੱਬਰ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 17 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ।
