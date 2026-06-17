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ਜਲਦ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝਣਗੇ ਫਿਲਮ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ
ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 17, 2026 at 1:24 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ-ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਜੋ ਜਲਦ ਵਿਆਹ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਫਿਲਮਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਇਸ ਇਮੇਜ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਚਾਲੀ ਦਿਨ' ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਪਣਾ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਟਾਰਰ ਅਪਣੀ ਫਿਲਮ 'ਯੈੱਸ ਆਈ ਐਮ ਸਟੂਡੈਂਟ' ਦੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਮਸ਼ਰੂਫੀਅਤ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧਰਤੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵਿਆਹ ਬੱਧਣ ਵਿਚ ਬੱਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਜਮੀਂ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੀ-ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਆਹਲਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' (2017), 'ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ' (2018) ਅਤੇ 'ਉੱਚਾ ਦਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ' (2024) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

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