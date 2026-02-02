ETV Bharat / entertainment

ਕੀ ਸੱਚੀ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ? ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਨਮਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ

ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਗਾਇਬ ਰਹੀ ਹੈ।

Tara Sutaria And Veer Pahariya
Tara Sutaria And Veer Pahariya (Pic Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 3:54 PM IST

2 Min Read
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਓਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀ-ਟਾਊਨ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।

ਭਰਾ ਸ਼ਿਖਰ ਪਹਾੜੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਪੂਰ, ਭੂਮੀ ਪੇਡਨੇਕਰ, ਨਿਆਸਾ ਦੇਵਗਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰੀਆ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਪੂਰ ਤੱਕ...ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਵੀਰ ਦੇ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਓਰੀ ਨੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਾਇਕ ਟੇਟ ਮੈਕਰੇ ਦਾ "ਜਸਟ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ" ਗੀਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

Tara Sutaria And Veer Pahariya
Tara Sutaria And Veer Pahariya (Pic Credit: IANS)

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੇਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ (ਐਕਸ) ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਰੀਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਯੂਜ਼ਰਸ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀਰ ਅਤੇ ਤਾਰਾ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਤਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ??" ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਰੀਲ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਅਤੇ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ?" ਤੀਜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੈ।" ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, "ਓਰੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬ੍ਰੇਕਅੱਪ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

Tara Sutaria And Veer Pahariya
Tara Sutaria And Veer Pahariya (Pic Credit: IANS)

ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 2025 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ।

Tara Sutaria And Veer Pahariya
Tara Sutaria And Veer Pahariya (Pic Credit: IANS)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

