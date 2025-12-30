ETV Bharat / entertainment

ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਉਤੇ ਬੋਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਹਸੀਨਾ, ਕਿਹਾ-ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ...

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਸਰਟ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਸਰਟ ਵਿਵਾਦ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਸਰਟ ਵਿਵਾਦ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 30, 2025 at 10:21 AM IST

ਮੁੰਬਈ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "ਤੜਪ" ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੰਸਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਵਾਇਰਲ ਰੀਲਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਸਟਾਰ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ।

ਦਰਅਸਲ, ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੰਸਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਗੀਤ "ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਰੂ" 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕਾ ਉਸਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਗਲ੍ਹ 'ਤੇ ਚੁੰਮਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਾਇਰਲ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਅਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਰੀਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ "ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ" ਅਤੇ "ਸਮਾਰਟ ਐਡੀਟਿੰਗ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੀਆਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਸਰਟ ਵਿਵਾਦ
ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੰਸਰਟ ਵਿਵਾਦ (Photo Credit: Instagram)

ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, "ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਮਾਰਟ ਐਡੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਪੀਆਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕਦੀਆਂ।" ਤਾਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ।"

ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ

ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੁਟੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, 'ਥੋੜੀ ਸੀ ਦਾਰੂ' ਗੀਤ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੋਕਰ।" ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਲਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਨਾਲ "ਅਨਰੀਲ" ਲਿਖਿਆ।

ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਸਿਰਫ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਗਾਇਕ ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਏਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ "ਕੁਈਨ" ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਨੇ "ਗੋ ਗਰਲ" ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨੇ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਈਏ।" ਤਾਰਾ ਸੁਤਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀਰ ਪਹਾੜੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ।

